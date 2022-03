Benzinarii lacomi vor fi trasi la raspundere. Se verifica si de ce s-a vanzut benzina in pungi - FOTO

Ministrul Economiei a spus ca benzinarii lacomi din Romania vor fi pedepsiti."Am dispus constituirea de echipe de control din partea ANPC care, astazi, vor merge sa-i verifice pe toti furnizorii de combustibil care au creat ieri panica in randul consumatorilor din cauza cresterii artificiale/speculative, in unele benzinarii, a pretului la motorina si benzina", a scris ministrul Economiei, Florin Spataru, pe Facebook"In plus, verificarile vor viza si modul in care a fost comercializat ... citeste toata stirea