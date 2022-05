BERD a coborat estimarile pentru economia Romaniei: Crestere de doar 2,5% in acest an

Economia Romaniei ar urma sa inregistreze un avans de 2,5% anul acesta si de 3% anul viitor, arata un raport publicat de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si citat de Economedia. Institutia financiara si-a inrautatit estimarile privind evolutia economica a Romaniei in 2022 si in 2023.Fata de previziunile din martie, estimarile au scazut cu 0,3% pentru 2022, respectiv 1,2% pentru 2023."Dupa o revenire de 5,9% a cresterii PIB in 2021, care a fost determinata in ... citeste toata stirea