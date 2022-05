BERD deschide un nou birou regional in Cluj-Napoca, al doilea cel mai mare oras din Romania - FOTO

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) isi extinde prezenta in Romania, prin deschiderea unui nou birou in Cluj-Napoca, al doilea cel mai mare oras din tara. BERD este prima institutie financiara internationala care deschide un birou regional aici, recunoscand potentialul semnificativ al acestei zone.Situat in inima Transilvaniei istorice, Cluj-Napoca este o poarta de acces catre trei regiuni strategice din Romania: nord-vest (unde este situat), centru si vest. Orasul ... citeste toata stirea