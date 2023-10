Productia de hamei va scadea din cauza incalzirii globale, iar calitatea acestuia va fi afectata.Cercetatorii estimeaza ca productia de hamei in Europa va scadea cu intre 4 si 18% pana in 2050, daca fermierii nu se adapteaza la vremea mai calda si mai uscata, in timp ce continutul de acizi alfa din hamei, care ofera berii gustul si mirosul distinctiv, va scadea cu 20-31%.Aceiasi cercetatori au comparat productia medie anuala de hamei aromat din perioadele 1971-1994 si 1995-2018 si au ... citeste toata stirea