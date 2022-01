Big Farma bifeaza un nou teritoriu in judetul Cluj. Germanii de la Stada construiesc o fabrica de medicamente de 48 mil. euro la Turda

Investitia va crea 375 de locuri de munca. Fabrica are termen de finalizare toamna anului 2024 si va fi construita in parcul industrial Aries din Turda. Stada Romania este unul dintre cele mai mari grupuri germane din industria farma, cu afaceri anuale de peste 3 miliarde de euro."Am ales Turda pentru ca este o localitate situata in inima unei regiuni importante din punct de vedere strategic pentru grupul Stada. Amplasarea geografica a fabricii ofera in egala masura legaturi rapide pentru ... citeste toata stirea