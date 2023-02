Bihorul, campion la numar de proiecte industriale si logistice. Clujul a ajuns anul trecut abia pe locul 4 in tara, dupa ce in 2021 fusese in Top 3

Anul 2022 a fost unul record pe segmentul industrial si logistic in Romania: compania IBC Focus care monitorizeaza santiere la nivel national, a contabilizat pentru anul trecut aproape 6000 de proiecte in acest segment, in crestere cu 11,% comparativ cu anul trecut, arata o analiza Economedia. Doar o cincime dintre investitiile industriale monitorizate in 2022 au fost si finalizate. In ceea ce priveste cele mai populare destinatii, Bihorul isi mentine si in aceasta editie pozitia fruntasa in ... citeste toata stirea