Bilantul pietei firmelor inainte vs. dupa pandemie: Cum au evoluat companiile in ultimii ani. Clujul a ramas judetul din tara cu cele mai multe firme infiintate, dupa Capitala, atat inainte cat si dupa pandemie

Piata companiilor a suferit schimbari si adaptari in acesti doi ani. Au aparut firme noi chiar in timpul in care pandemia a izbucnit in Romania si in acelasi timp au fost si companii nevoite sa puna lacatul la usa cativa ani mai tarziu. Economedia a consultat datele publice de la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) si a realizat un bilant privind piata firmelor in acesti doi ani de pandemie. Concluzia - Clujul a ramas judetul din tara cu cele mai multe firme infiintate, dupa ... citeste toata stirea