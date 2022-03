Biletele de tren ar urma sa fie mai scumpe cu 20%. Ministrul Grindeanu: "Sa vedem daca Guvernul, in intelepciunea sa, va aproba"

CFR cere o crestere a pretului la bilete cu 20%, de la 1 iulie, dar trebuie si avizul Guvernului, a declarat joi ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu."Apropo de cresterea pretului la bilete, stiti ca nu a mai crescut din 2013. In bugetul CFR Calatori, de la 1 iulie, este prevazuta o crestere cu 20%. Asta este modul in care cei de la CFR Calatori si-au previzionat bugetul pentru anul 2022. Repet: nu a existat niciun fel de crestere din 2013 la pretul biletelor. Sa vedem daca Guvernul, in ... citeste toata stirea