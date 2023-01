Blestemul multinationalelor. Ce au in comun Cluj-Napoca si Dublin sau cum bunastarea poate aduce si saracie

Se spune ca "la Cluj e altfel". Cel mai mare oras al Transilvaniei este un caz unic in Romania, plin de studenti si absolventi cu slujbe bine platite, cu chirii scumpe si cafea de specialitate. Dar nu este unic in Europa.Si la Dublin, in capitala Irlandei, s-au strans studenti si corporatisti (nu doar elite nationale, dar si experti din intreaga lume), chiriile au devenit scumpe, la fel si cafeauea de specialitate. Acest val a inceput mai repede si a lovit mai tare in orasul irlandez, care ... citeste toata stirea