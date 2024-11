Bloc cu 115 camere, dintr-un oras din Ardeal, scos la vanzare la pretul unui apartament din centrul Clujului: "Cu o lada de bere iti puteai lua locuinta"

In timp ce locuitorii din Cluj-Napoca isi fac credite pe 30 de ani ca sa-si permita un apartament modest in municipiu, intr-un oras din Ardeal a fost scos la vanzare un bloc intreg, cu 115 camere si 60 de apartamente, pentru suma de 700.000 de euro.Este vorba de un bloc din Petrosani, judetul Hunedoara, ce a ramas pustiu din cauza depopularii. Potrivit anuntului, proprietarul accepta si plata in rate."Sunt 115 camere si 60 apartamente. Geamuri termopan la tot blocul, hidranti noi, pluviala, ... citește toată știrea