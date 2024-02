Bloc ridicat in Manastur pe autorizatie de case. Cum se vinde un apartament cu 1200 de euro mp la un etaj care nu exista

Un apartament din Manastur a fost scos la vanzare cu pretul de 1200 de euro pe mp, adica jumatate din pretul pietei. Motivul, blocul nu are Carte Funciara nici dupa 15 ani de la construire, nefiind receptionat.Apartamentul de pe strada Hameiului, de 79 de metri patrati se vinde cu 94.000 de euro, lucru care bate la ochi, avand in vedere ca ar trebui sa coste minim 160.000 de euro.Pretul mic se datoreaza faptului ca acolo au fost autorizate case in 2007 si s-a facut un bloc. Apartamentul care ... citește toată știrea