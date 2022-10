BNR a decis majorarea ratei dobanzii de politica monetara la 6,25%. Banca Nationala se asteapta la o incetinire puternica a cresterii economiei si la cresterea inflatiei

Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, a decis majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,25 la suta pe an, de la 5,50 la suta pe an. BNR noteaza ca cele mai recente date ale indicatorilor cu frecventa ridicata sugereaza o incetinire puternica a cresterii economiei in trimestrul III fata de intervalul precedent, iar rata anuala a inflatiei va continua sa mai creasca spre finele anului curent.S-a decis, de asemenea, ... citeste toata stirea