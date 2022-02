BNR avertizeaza ca inflatia va exlpoda, daca plafonarea si compensarea la energie raman in vigoare

Cristian Popa, membru al board-ului Bancii Nationala a Romaniei (BNR) a declarat ca, daca masurile de plafonare si compensare de preturi la energie raman in vigoare, va fi inflatie de o cifra la mijlocul anului, in locul previziunii BNR din acest moment, de 11,2%."Prognoza noastra de 11,2% inflatie la mijlocul anului presupune ca masurile de compensare si de plafonare expira. Daca raman in vigoare, atunci vom avea inflatie de o cifra" a spus el.Cristian Popa spune ca problema cu inflatia este ... citeste toata stirea