BNR avertizeaza ca pretul alimentelor va creste rapid, inflatia va ajunge pana la 8,6% in iunie

Rata anuala a inflatiei va creste probabil gradual in urmatoarele luni, arata Banca Nationala a Romaniei, care estimeaza un varf de 8,6% in iunie 2022, urmat de o descrestere pana la 5,9% in decembrie 2022 si apoi la 3,3% in septembrie 2023, arata minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei din 10 ianuarie 2022, citata de G4media.ro.Consiliul de administratie al BNR a decis majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de