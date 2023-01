BNR: Ca sa-ti iei un apartament de doua camere in Cluj muncesti cam tot atat cat ai munci pentru unul similar in Viena. Clujul, un oras supraevaluat!

In ceea ce priveste timpul necesar achizitionarii unei locuinte cu 2 camere (55 mp), fara a lua in calcul cheltuielile de subzistenta sau economisirea si fara sprijin financiar de la banci, cel mai ridicat nivel al indicatorului este inregistrat in judetul Cluj, unde sunt necesari aproximativ 11 ani pentru achizitia unei locuinte. Acestea sunt concluziile unui capitol din Raportul de Stabilitate publicat de Banca Nationala, care arata cum se pozitioneaza Romania pe piata imobiliara comparativ ... citeste toata stirea