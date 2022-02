BNR: Cresterea economica va incetini considerabil in 2022 si 2023 / Rata anuala a inflatiei va creste la 11,2% in iunie

Cresterea economica este asteptata sa incetineasca puternic considerabil in 2022 si 2023, estimeaza membrii Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), potrivit minutei sedintei de politica monetara din 9 februarie, citata de g4media.ro.Ei spun ca rata anuala a inflatiei este asteptata sa-si accentueze puternic cresterea in trimestrul II 2022 - pana la 11,2% in iunie, comparativ cu 8,6% in proiectia precedenta, si sa descreasca doar gradual pe parcursul urmatoarelor ... citeste toata stirea