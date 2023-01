BNR: Cresterea economiei a incetinit semnificativ in ultimele doua trimestre din 2022, iar consumul populatiei a ramas in urma investitiilor la formarea cresterii. Intentiile de angajare din companii s-au redus din nou. Inflatia va scadea in primul trimes

Cresterea economica a incetinit in ultimele doua trimestre din anul 2022, mai semnificativ in ultimele trei luni ale anului, iar cresterea a fost sustinuta acum in principal de investitii, nu de consumul populatiei, un indicator important pentru asteptarile privind evolutia economica, arata un raport publicat marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Conform acestuia, intentiile de angajare din companii s-au redus din nou, in decembrie. Banca centrala estimeaza ca inflatia va scadea in primul ... citeste toata stirea