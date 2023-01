BNR: locuintele din Cluj-Napoca sunt supraevaluate. "Preturile imobiliare au crescut intr-un ritm mult mai accelerat comparativ cu veniturile"

Locuintele din cea mai scumpa piata imobiliara din tara sunt supraevaluate, arata Banca Nationala intr-un raport publicat ieri.Astfel, conform raportului in Bucuresti si Timisoara activele imobiliare rezidentiale sunt subevaluate, in timp ce in Cluj-Napoca si Brasov sunt supraevaluate, iar in Constanta sunt corect evaluate.Preturile proprietatilor rezidentiale au crescut in Romania in prima jumatate din anul trecut cu 8,5 la suta in termeni anuali, mentinandu-se insa la cel mai redus nivel ... citeste toata stirea