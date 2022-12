Boc despre opozitia Austriei pentru aderarea la Schenghen! Fostul premier, intrebat "Cum a ajuns Petrom la OMV?"

Primarul Emil Boc spune ca opozitia Austriei fata de aderarea Romaniei la Schengen umileste tara noastra si poporul roman.Fostul premier este socat ca Austria se poarta asa, desi are investitii majore in Romania. Intrebat cum a ajuns Petrolul la austrieci, Emil Boc a spus ca e treaba altora, dar ca el a fost "consternat cand am ajuns prim-ministru si am vazut contractul cu OMV - Petrom, cu 600 de milioane de dolari, iar Romania avea avea obligatie de 300 de milioane de dolari sa inchida ... citeste toata stirea