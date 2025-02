Bogatii Clujului! Sunt peste 300 de milionari in Cluj care au cate 20 de locuinte. Alti 2000 de "saraci", detin "doar" 5-9 case

Bogatii Clujului: Peste 300 de persoane detin intre 11 si 20 de locuinte, in timp ce multi tineri platesc chirii uriasePeste 300 de clujeni au intre 11 si 20 de locuinte, in timp ce criza locuirii in Cluj-Napoca se adanceste, iar preturile chiriilor ating cote record. Intr-un context in care tot mai multi localnici sunt obligati sa plateasca 40-50% din veniturile lor pe chirii sau credite, problema locuintelor sociale devine urgenta. ONG-urile, precum Casi Sociale Acum!, atrag atentia asupra ... citește toată știrea