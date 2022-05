Bosch vrea sa pregateasca 125 de elevi in programul Scoala Duala in fabricile din Cluj si Blaj pentru anul scolar 2022-2023

Bosch, unul dintre cei mai mari investitori germani pe piata locala, creste numarul locurilor disponibile in sistemul de invatamant dual in fabricile sale din Jucu, judetul Cluj si Blaj, judetul Alba si isi extinde parteneriatele cu unitati de invatamant din regiune.In noul an scolar 2021-2022, compania pune la dispozitia elevilor 125 de locuri in programul Scoala Duala. Programul reprezinta o alternativa la invatamantul profesional clasic, adresandu-se absolventilor de clasa a VIII-a si ... citeste toata stirea