Brick Romania, retailer de bricolaj, home improvement si proiecte DYI din Constanta, vrea sa se extinda la nivel national, inclusiv in Bucuresti, si anunta ca in martie va inaugura un nou magazin in Satu Mare, dupa investitii de 4 milioane euro.In martie 2023, Brick Romania planuieste inaugurarea unui magazin la Oradea, compania fiind prezenta cu ... citeste toata stirea