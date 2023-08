In ciuda unei contractii importante a pietei, exista perspective reale de revenire pe piata creditelor ipotecare, spun reprezentantii Imobiliare.ro Finance, produs lansat de portalul cu acelasi nume.Imobiliare.ro lanseaza Imobiliare.ro Finance dupa un an si jumatate de la achizitionarea companiei DSA Advisor, companie activa pe piata intermediarilor de credite. DSA Advisor a trecut printr-un proces de digitalizare, dezvoltare si rebranding, devenind Imobiliare.ro Finance."In ultimul an si ... citeste toata stirea