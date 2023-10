Septembrie a adus scumpirea in imobiliare, iar Clujul ramane in topul oraselor cu cele mai scumpe chirii. Studentii care nu au prins un loc la camin sunt nevoiti sa plateasca sume uriase pentru o garsoniera.Cele mai scumpe chirii sunt in zona centrala a Clujului, dar si in cartierul Zorilor, acolo unde preturile pornesc de la 400 de euro pentru o garsoniera, 650 de euro pentru apartamentele cu doua camere si 800 de euro pentru cele cu trei camere."Se simte o crestere de aproximativ 15-20%. ... citeste toata stirea