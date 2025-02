Bucurestenii au platit in ianuarie 2025 pentru un apartament cu peste 15.000 euro mai mult decat in urma cu un an. Cele mai mari scumpiri au fost in Cluj: 16.000 euro in plus pentru o garsoniera

Preturile medii ale apartamentelor de vanzare - vechi si noi - au inregistrat o crestere de 13% in ianuarie 2025 comparativ cu aceeasi luna a anului 2024, conform celor mai recente date de pe Storia, platforma de imobiliare lansata de OLX.In Bucuresti, in ianuarie 2025, pretul mediu cumulat pentru apartamentele noi si vechi a fost de 1.917 euro pe metru patrat, in crestere cu 12% fata de ianuarie 2024. Apartamentele vechi au fost, in medie, cu 21% mai scumpe fata de ianuarie 2024, avand un ... citește toată știrea