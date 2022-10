In total, in Romania lucreaza circa 142.000 de persoane in sectorul de IT, dintre care aproape 98.000 sunt in Bucuresti, Cluj si Timis.Bucurestiul, Clujul si Timisul angajeaza aproape 70% dintre IT-istii din Romania, conform calculelor Ziarului Financiar realizate pe baza datelor de la Institutul National de Statistica (INS). Astfel, in total, in Romania lucrau circa 142.000 de persoane in sectorul de IT la nivelul anului 2021, dintre ... citeste toata stirea