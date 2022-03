Bugetul liderului din banking in 2022. Banca Transilvania vrea sa creasca creditarea si activele cu circa 10% si profitul cu 18%, peste 2 miliarde de lei

Banca Transilvania, cea mai mare institutie de credit de pe piata romaneasca dupa active, se asteapta sa obtina in acest an un profit net de 2,1 mld. lei, cu 18% peste castigul din 2021, in conditiile in care anticipeaza cresterea veniturilor si a creditarii, potrivit unui raport al bancii citat de Ziarul Financiar.Activele bancii sunt programate sa urce in 2022 cu 9,7%, pana la 137,1 mld. lei, in conditiile cresterii soldului creditarii brute cu circa 10%, pana la 61,4 ... citeste toata stirea