Bugetul programului "Noua Casa" a fost injumatatit in 2025. Guvernul a alocat 500 de milioane, fata de un miliard in 2024

In anul 2025 bugetul programului ,,Noua Casa" a fost injumatatit de Guvern. Fata de un miliard in 2024 statul a alocat 500 de milioane de lei in acest an. Potrivit Fondului de Garantare suma este suficienta, deoarece anul trecut romanii nu s-au inghesuit sa ia credite prin acest program.Programul "Noua Casa" este mai avantajos decat creditele traditionale, deoarece avansul minim este de 5% pentru locuintele sub 70.000 de euro, iar statul garanteaza pana la 60% din valoarea creditului ... citește toată știrea