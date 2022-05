Bugetul Romaniei in primele luni ale anului: Deficit alimentat de cheltuieli suplimentare cu pensii si alocatii/ Bani suplimentari de la companiile de energie

Din deficitul bugetar de peste 16 miliarde lei inregistrat de Romania in primele patru luni din acest an, 10 miliarde lei reprezinta doar cheltuielile suplimentare cu pensiile si alocatiile, in timp ce Guvernul s-a "salvat" pe partea de venituri datorita inflatiei care a scumpit produsele si a crescut asadar cu 9 miliarde lei incasarile statului din taxa pe valoare adaugata. Bani suplimentari au venit si de la companiile din energie, deoarece unele au platit taxe mai mari in urma preturilor mai ... citeste toata stirea