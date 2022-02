Bula imobiliara din Romania nu este un mit! Preturile au explodat de la inceputul anului, iar cumparatorii cad in iluzia "compensarii" acestora pe viitor

De la inceputul anului 2022, pretul apartamentelor au explodat, analistii ne avertizeaza sa fim vigilenti, caci se apropie o bula imobiliara in Romania.La nivel national, in ultimul an, apartamentele s-au scumpit in medie cu peste 17% fata de anul trecut, adica cu peste 200 de euro pe metrul patrat. Acum pretul mediu la nivel national, atat pentru apartamente noi cat si pentru cele vechi, este de aproape 1.600 de euro/mp, noteaza Antena 3.Cele mai mari scumpiri pe parcursul anului 2021 au ... citeste toata stirea