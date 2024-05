Bursa. Carbochim, cel mai mare producator de abrazive profesionale din Romania, a realizat un profit net de 127.500 de lei si venituri de 7,8 mil. lei in T1/2024

Carbochim Cluj-Napoca (simbol bursier CBC), cel mai mare producator de abrazive profesionale din Romania, a anuntat un profit net de 127.500 de lei in primele trei luni ale acestui an, comparativ cu 116,8 mil. lei in aceeasi perioada din 2023, in contextul unor venituri de 7,8 mil. lei, minus 10,2%, conform datelor agregate de Ziarul Financiar din raportul financiar trimestrial publicat la Bursa de Valori Bucuresti.Diferenta semnificativa de la an la an vine din faptul ca in 2023 Carbochim a ... citește toată știrea