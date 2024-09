Bursa din Londra vrea mai multi IT-isti clujeni. Si-a deschis un sediu impresionant in centrul Clujului FOTO

Echipa London Stock Exchange Group (LSEG) din Romania are un nou sediuin Cluj-NapocaPeste200 de angajati LSEG lucreaza, in prezent, in Cluj-NapocaNoulsediu are o suprafata de 1.500 de metri patrati, dubla fata de aria anterioaraEchipadin Cluj-Napoca gestioneaza dezvoltarea produselor LSEG Tora si a aplicatiilorde tranzactionare si portofoliu din LSEG WorkspaceClLSEG (LondonStock Exchange Group), furnizor de infrastructura financiara si date, liderla nivel global, ... citește toată știrea