BURSE 2023-2024: Dispare bursa de performanta/Creste valoarea burselor sociale si de merit in proiectul legii Educatiei propus de Ligia Deca

Bursa sociala ar creste cu 100 de lei, ajungand la 300 de lei, iar cea de merit creste pana la 450 de lei de la 200 de lei cat este in prezent, potrivit draftului legilor Educatiei propus de Ligia Deca.In proiectul legilor Educatiei, actualizate in varianta Deca, bursa de merit creste cu 250 de lei, de la 200 de lei, cat e in prezent potrivit Hotararii de Guvern nr. 1138 / 2022 din septembrie, la 450 de lei. Criteriile si valoarea burselor se stabilesc in prezent prin ordin de ministru, scrie ... citeste toata stirea