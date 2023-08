Un raport al Agentiei Nationale pentru Sport arata ca in 2022 peste 240.000 de sportivi legitimati erau la categoriile de tineret, juniori, cadeti sau copii la nivel national. Calarasi, Ialomita si Olt sunt judetele care numara cei mai putini tineri sportivi legitimati, cu circa 2.000 de sportivi fiecare, arata Ziarul Financiar.Specialistii din zona sportului ridica tot mai mult problema viitorului performantei sportive in contextul in care numarul medaliilor obtinute de Romania la ... citeste toata stirea