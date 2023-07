Companiile cu actionari majoritari francezi care au afaceri in Romania sunt prezente in toate judetele tarii, dupa cum arata datele de la Registrul Comertului. Cu toate acestea, este vizibila o tendinta clara de concentrare in trei mari zone ale tarii, Bucuresti, Cluj si Timis, centrele de business recunoscute ale Romaniei, de altfel.Astfel, in Bucuresti sunt cele mai multe companii controlate de oameni de afaceri francezi sau de companii din Franta, mai mult de 1.900. Aceste companii au ... citeste toata stirea