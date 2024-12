Calatoriile cu trenul, mai scumpe din 15 decembrie! Cat va costa un bilet de tren pe ruta Cluj - Bucuresti

Biletele de tren se vor scumpi, din 15 decembrie 2024. Scumpirea de aproximativ 4,6% se datoreaza inflatiei.Concret, pretul unui bilet de tren de la Bucuresti catre Cluj-Napoca va costa cu aproape 5 lei in plus, mai exact 122 de lei.De asemenea, un bilet pe ruta Bucuresti - Brasov creste de la 63 lei la 67 lei, iar unul din Suceava pana in Capitala creste de la 117,50 lei la 122 lei.Tariful pentru rezervare loc va fi de 6 lei la trenurile InterCity, indiferent de clasa, in timp ce la ... citește toată știrea