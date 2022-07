Caldura sau factura?! La ce temperatura trebuie sa tii aerul conditionat ca sa reduci costurile

In zile de canicula, uneori nici in case nu mai reusim sa ne racorim. Aparatele de aer conditionat sunt tot mai cautate, insa scumpirile la energia electrica ii fac pe multi sa se gandeasca de doua ori inainte sa le porneasca.Racoarea ne costa mai mult in acest an. Achizitionarea si montarea unui aparat de aer conditionat au preturi mai mari fata de vara trecuta. In general, preturile au crescut cam cu 15% fata de anul trecut. Totusi, pe o asemenea caldura in ciuda preturilor, exista cerere. ... citeste toata stirea