Calin Vaduva, despre achizitia Fortech de catre GlobalLogic: Procesul de due diligence a durat patru luni

Tot procesul de vanzare a companiilor locale Fortech si Fortech Software Services, specializate in dezvoltare sofware la comanda, catre compania GlobalLogic din Silicon Valley, parte din conglomeratul japonez Hitachi, s-a desfasurat intr-un ritm accelerat, discutiile intre cele doua parti privind tranzactia incepand in iulie anul acesta. Antreprenorul local Calin Vaduva, care a pornit businessul Fortech in urma cu aproape 20 de ani la Cluj-Napoca, a discutat cu mai multi potentiali cumparatori ... citeste toata stirea