Cand incep programele Rabla 2022 si Rabla Plus 2022. Care sunt conditiile de inscriere

Programele Rabla si Rabla Plus sunt aproape de a lua startul. Cea mai noua editie a programelor Rabla si Rabla Plus pentru persoanele fizice, persoanele juridice si institutiile publice incepe pe data de 30 septembrie, conform datelor dintr-un comunicat al Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM).Banii primiti prin intermediul acestor programe, sub forma de vouchere, pot fi folositi pentru a obtine discounturi la masini noi. Valoarea reducerilor pe care le primesti prin Rabla variaza in ... citeste toata stirea