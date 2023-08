Potrivit legii, fiecare angajat roman are dreptul la un concediu de odihna de cel putin 20 de zile pe an. Exista insa si situatii in care zilele de concediu se pierd, iar angajatul nu mai poate beneficia de ele.In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna, angajatorul trebuie sa ii acorde zilele de concediu ramase intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual. ... citeste toata stirea