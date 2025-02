Cand se va relua circulatia trenurilor pe ruta Cluj-Oradea: "Este nevoie de mult optimism"

Lucrarile la electrificarea sinei ferate care leaga Cluj-Napoca de Oradea au fost incepute de mai bine de un an, din ianuarie 2024, dar in aceasta perioada progresul a fost mai degraba lent. Intr-un scenariu pozitiv, doar pe la finalul anului 2026 se va relua acest traseu, conform unei analize a Asociatiei Pro Infrastructura (API).Expertii au anuntat ca s-au intalnit cu reprezentanti ai CFR SA pentru a discuta despre stagiul in care se afla mai multe proiecte de infrastructura feroviara. Una ... citește toată știrea