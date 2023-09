Directorul general al ANPC, Paul Anghel, spune ca un pasager poate primi compensatii din partea transportatorului aerian doar daca solicita in scris si/sau daca depune o reclamatie la ANPC.Compensatiile pot fi oferite in cazul refuzului la imbarcare, al anularii cu mai putin de 14 zile a zborului sau in cazul intarzierii prelungite a zborurilor."In situatia in care sunteti un pasager de transport aerian cu drepturile afectate in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al ... citeste toata stirea