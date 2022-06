Cand vor primi pensionarii ajutorul de 700 de lei. Aproape 2 milioane de romani vor beneficia de acesti bani

Guvernul a inceput tiparirea taloanelor de pensie care contin ajutorul de 700 de lei. Acest ajutor se acorda pensionarilor care au pensii de pana in 2000 de lei."Acest ajutor din partea Guvernului Romaniei a intrat pe fluxul normal al companiei si banii vor ajunge la pensionari exact atunci cand ajung si pensiile. Noi am primit deja o buna parte din bani de la Ministerul Muncii si incepand cu 1 iulie vom distribui in acelasi timp atat pensia cat si acest ajutor de ... citeste toata stirea