Carbochim Cluj-Napoca (simbol bursier CBC), cel mai mare producator de abrazive profesionale din Romania, a anuntat un profit net de 118,9 mil. lei in primul semestru din 2023, comparativ cu doar 753.740 de lei in S1/2022, diferenta semnificativa venind pe fondul vanzarii unui teren si constructiile aferente in primul trimestru al anului, conform datelor din raportul financiar semestrial publicat la Bursa de Valori Bucuresti.Afacerile au scazut cu 3,4% de la an la an, pana la 18 mil. lei, in ... citeste toata stirea