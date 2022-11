Carbochim Cluj-Napoca incepe activitatea si in noua locatie. Echipamente vechi de 50 de ani sunt inlocuite prin retehnologizare

CARBOCHIM SA a mutat birourile administrative in noua locatie din Bulevardul Muncii si urmeaza relocarea sectiilor de productie, mutarea se realizeaza etapizat, activitatea nefiind intrerupta. De asemenea, au fost achizitionate echipamente si utilaje noi, care le vor inlocui pe cele vechi de pana la 50 de ani.CARBOCHIM SA, cel mai mare producator de abrazive profesionale din Romania, a inceput procesul de relocare propriu-zisa in noua locatie, situata in locul fostei hale a Tricotaje Somesul, ... citeste toata stirea