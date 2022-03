Carbochim isi vinde terenul din piata 1 Mai pentru 41 milioane de euro, cine e cumparatorul

Producatorul de materiale abrazive Carbochim SA, care sta pe un teren imobiliar valoros in piata 1 Mai, si-a vandut terenul pentru 41,17 milioane de euro.Tranzactia a fost incheiata cu o societate afiliata, Rivus Investments SRL, in urma cu cateva zile. Mai exact Carbochim a vandut un teren cu constructii in piata 1 Mai la numarul 3 pentru 41.170.230 de euro, adica 345 de euro pe metrul patrat, catre societatea afiliata Rivus Investments SRL. Plata se face in cinci transe stabilite prin ... citeste toata stirea