CARBOCHIM SA produce abrazivi pe suport in valoare de 12 milioane de lei anual, intr-o noua locatie

CARBOCHIM SA a inceput activitatea de productie intr-o noua locatie, sectia de abrazivi pe suport reprezinta aproximativ 35% din activitatea fabricii, se estimeaza rezultate financiare ale sectiei in crestere cu circa 30% dupa relocare.A doua etapa din procesul relocarii CARBOCHIM SA s-a finalizat recent, sectia de abrazivi pe suport functionand intr-o noua locatie, in zona industriala, pe Strada Orastiei nr. 10. Procesul de relocare a fabricii a inceput in noiembrie anul trecut, atunci cand ... citeste toata stirea