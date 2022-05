Carburantii in Romania, mai scumpi decat la alti vecini europeni. Cat costa benzina si motorina in Cluj-Napoca

In Bulgaria carburantii sunt mai ieftini decat in Romania, romanii merg sa cumpere carburanti in statele vecine daca au aceasta posibilitate. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 8.16 lei/l si 8.88 lei/l.Potrivit datelor furnizate de Comisia Europeana in buletinul saptamanal privind pretul carburantilor (Weekly Oil Bulletin), emis pe 23 mai, in Bulgaria un litru de benzina este 1.57 euro, iar unul de motorina este 1.64 euro. In comparatie, datele ... citeste toata stirea