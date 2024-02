Carburantii s-au scumpit din nou. Expertii in energie estimeaza cat va costa in curand litrul de motorina

Expertii in energie estimeaza ca in curand pretul litrului de motorina va depasi 8 lei. Motivele acestei cresteri sunt legate de o criza de motorina la nivel european. Importurile europene din Statele Unite s-au redus cu aproape jumatate in aceasta luna. Mai mult, preturile motorinei americane au inregistrat o crestere temporara la un maxim al ultimelor patru luni. ... citește toată știrea