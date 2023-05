Job-ul de stewardesa se numara printre cele mai dorite din lume. Multi tineri si tinere vor sa devina insotitori de bord, considerand ca in acest fel pot sa calatoreasca, sa stea la hoteluri de lux si sa primeasca salarii atractive.Un lucru nestiut de multi este, insa, faptul ca mediul de lucru este unul stresant, deoarece este nevoie de o multitudine de abilitati. In plus, salariul nu e mereu atat de motivant precum isi imagineaza majoritatea, totul depinzand de compania de zbor. In plus, in ... citeste toata stirea